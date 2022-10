Caso de poliomielite é investigado no Brasil após 33 anos

Um caso suspeito de poliomielite está sendo investigado no Pará, em uma criança de três anos de idade. Segundo a Secretaria de Saúde Pública do Estado, o menino testou positivo para o poliovírus (Sabin Like 3) em um exame que isolou o vírus colhido em fezes. As informações são do jornal O Globo.

Apesar do resultado, o "comunicado de risco" emitido pelo órgão afirma, segundo o jornal O Globo, que acessou o documento, que "outras hipóteses diagnósticas não foram descartadas, como Síndrome de Guillain Barré", por exemplo. Por isso, o caso segue em investigação.

Se confirmado, esse será o primeiro caso de polio no Brasil após 33 anos de erradicação da doença. Na segunda-feira (3), o Ministério da Saúde havia informado que o percentual de vacinação de crianças contra a patologia estava com cobertura muito baixa (52,3% de pequenos com idade entre dois e seis meses).

O caso

O caso suspeito diz respeito a um menino que mora no município de Santo Antônio do Tauá, no interior do Pará. Os primeiros sintomas foram febre, dores musculares, mialgia (dor muscular) e paralisia flácida aguda, e surgiram no último dia 21 de agosto. Semanas depois, a criança perdeu a força nos membros inferiores e não consegue se manter em pé.

A coleta de fezes do garoto para exame foi feita no dia 16 de setembro e encaminhada para o Laboratório de Referência do Instituto Evandro Chagas, conforme O Globo. Já o laudo com o resultado positivo foi emitido na última terça-feira (4).