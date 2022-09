Casal que tingiu cachoeira de azul usou produtos para colorir lagos

O responsável pelo chá revelação que tingiu de azul a Cachoeira Queima-Pé, em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, alegou que coloriu a água com um produto usado em lagos ornamentais e piscinas, informou a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT). O órgão comunicou que aguarda a apresentação da nota fiscal da compra do item. As informações são do portal g1.

Conforme a publicação, apesar de as amostras coletadas no local não apontarem alterações na qualidade da água em parâmetros físicos, como cor e odor, ou mortandade da fauna, houve “conduta em desacordo com a legislação” e, por isso, o responsável pelo evento será autuado por “lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasoso ou detritos, óleos ou substâncias oleosas”, de acordo com o decreto federal nº 6.514/2008.

Veja como ficou a cachoeira durante o chá revelação:

A Sema-MT ainda informou que as multas e penalidades que serão aplicadas ao responsável pelo chá revelação serão definidas após laudo técnico elaborado pelo órgão, que irá analisar os danos da infração.

Relembre o caso

Um casal tingiu de azul as águas da cachoeira durante o chá de revelação do sexo do bebê em Mato Grosso. O evento teria sido realizado no último domingo (25). O caso ganhou repercussão nas redes sociais e gerou diversos comentários negativos.