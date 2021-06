Casal é encontrado morto em banheiro de apartamento no Rio de Janeiro

Um casal foi encontrado morto no banheiro de um apartamento no bairro Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, na terça-feira (22). Matheus Correia Viana e Nathalia Guzzardi Marques, ambos com 30 anos, estavam caídos no box do banheiro. As informações são do portal G1.

A suspeita inicial, de acordo com relatos policiais, é de que tenha ocorrido um vazamento de gás no imóvel, o que teria asfixiado Matheus e Nathalia.

O Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) deve conduzir um relatório inicial sobre o caso, mas sabe-se que o banheiro do apartamento possui gás encanado e que o chuveiro estava aberto.

Sumiço

O jovem casal era procurado desde a última segunda-feira (21), quando deram notícias a amigos e familiares pela última vez. Após isso, os colegas próximos foram à casa, entraram no local e acionaram os bombeiros ao encontrarem os dois desacordados.

Os corpos de Matheus e Nathalia só foram retirados na manhã desta quarta-feira (23), pelo Instituto Médico-Legal.

Ainda segundo a polícia, os amigos adentraram no local, pois sabiam a senha da fechadura eletrônica. Um deles foi o responsável pelas ligações aos bombeiros, primeiro informando que os dois estavam desacordados e, minutos depois, confirmando a morte.

Alerta

A primeira preocupação dos mais próximos aconteceu quando Nathalia, que era psicóloga, não compareceu a um dos atendimentos na terça (22). A jovem deveria ter comparecido à clínica na Freguesia, Zona Oeste do Rio.

O último encontro com a mãe foi na segunda-feira (21), quando almoçou com ela e pediu para que buscasse o filho, de 8 anos.