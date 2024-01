Casal devolve cobertor furtado de hotel após 30 anos: 'Éramos jovens e com poucos recursos'

A equipe de um hotel localizado no município de Fraiburgo, interior de Santa Catarina, foi surpreendida pela atitude de um antigo hóspede, nessa quarta-feira (3). Arrependido, o homem decidiu devolver um cobertor do estabelecimento, mais de 30 anos após levá-lo do local.

Veja também

Em publicação nas redes sociais, o Hotel Fraiburgo contou que o viajante aproximou-se da recepção do estabelecimento, parecendo envergonhado, com o cobertor e uma carta em mãos. Após deixar os itens no local, ele foi embora, sem dar explicação.

Curiosos, os funcionários decidiram ler o recado para entender a atitude do desconhecido. Na mensagem, o homem explica que a coberta pertencia ao local e foi levada por ele, ainda na década de 1990.

“É com grande alegria e alívio, mas, ao mesmo tempo, envergonhado e arrependido, que estamos devolvendo, após 30 anos e 5 meses, o cobertor que lhe entrego em mãos”, confessa o antigo hóspede.

O homem ainda explica, na carta, ter decidido levar a manta para conseguir dormir com a namorada enquanto o casal viajava.

“Fui muito bem atendido neste hotel na época, julho de 1993, e, ao fazer o ‘check out’, eu levei (o cobertor) de forma leviana, para que eu e minha namorada, na época, pudéssemos dormir no carro e continuar nossa aventura pelo Brasil. Foi uma aventura que realizamos”, revelou ele.

Por fim, ele afirma que a atitude foi consequência dos “poucos recursos” do casal na época e desculpa-se pelo prejuízo: “Éramos jovens, apaixonados e com poucos recursos [...] Muito arrependido pelo dano causado. Peço perdão”.

Segundo o estabelecimento, a aventura valeu a pena: mesmo arrependido por ter levado o cobertor, o casal segue junto atualmente.

REAÇÃO DO HOTEL

Sensibilizado com o remorso dos antigos hóspedes, a hospedaria decidiu encarar a história com bom-humor e revelou, aos seguidores, que o cobertor ganhará um local especial no hotel. “Vai virar destaque na entrada do hotel, com a história”, garantiu a equipe.