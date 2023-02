Carlos Bolsonaro teria engravidado ex-secretária de ministério, diz colunista

O nome de Carlos Bolsonaro, 2º filho de Jair Bolsonaro, virou assunto após revelações de que ele teria engravidado uma ex-secretária do Ministério da Economia, quando a pasta ainda era comandada por Paulo Guedes. A informação foi veiculada nessa segunda-feira (13), pelo colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles.

Segundo a publicação, familiares da mulher teriam confirmado a notícia e pontuado que a paternidade não é novidade há algum tempo. Carlos Bolsonaro teria, inclusive, comunicado aos familiares sobre o filho.

O parto da criança estava previsto para fevereiro deste ano, o que, segundo o colunista, significa que a criança já pode ter nascido.

O nome da mãe do filho de Carlos não foi divulgado, mas informações do colunista apontam que ela foi indicada à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, vinculado ao Ministério da Economia, pelo próprio Jair Bolsonaro.

Ela deixou a função exercida em maio de 2022 para integrar o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em Washington. Na secretaria citada, ela passou dois anos, de 2019 a 2022.

Carlos Bolsonaro é casado?

Carlos Bolsonaro, também conhecido popularmente por apoiadores e oposição como Carluxo, tem 38 anos e é vereador pela cidade do Rio de Janeiro, pelo Republicanos, há cinco mandatos.

O político não é casado e não mantém nenhum relacionamento atualmente. O noivado entre ele e Geórgia Paiva Azambuja foi encerrado em março do ano passado.