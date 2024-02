Campanha da Fraternidade 2024 é lançada nesta quarta-feira (14); veja tema

A Igreja Católica inicia, nesta quarta-feira (14), a Campanha da Fraternidade 2024, cujo tema é: “Fraternidade e Amizade Social”. O projeto é organizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e, neste ano, completa 60 anos de história.

(Cf. Mt 23,8) Lema da Campanha da Fraternidade 2024 “Vós sois todos irmãos e irmãs”

Veja também

O movimento solidário ocorrerá durante cinco semanas, começando nesta quarta-feira e seguindo até março. Conforme a CNBB, no dia 24 de março haverá a Coleta Nacional da Solidariedade, iniciativa "fundamental para garantir o apoio a muitas iniciativas solidárias de empreendedorismo comunitário, combate à fome, entre outras, indicadas pela própria Igreja espalhadas pelo país", afirma a CNBB.

Em 2023, foram aprovados 240 projetos indicados pelos bispos e distribuídos R$ 6.577.799,88 em todo o País. No ano passado, a Campanha teve como tema a fome.

Programação

Segundo informativo da CNBB, nesta quarta-feira, haverá a divulgação da mensagem do Papa sobre Amizade Social. A missa de lançamento da Campanha da Fraternidade ocorrerá no próximo domingo (18), no Santuário Nossa Senhora de Aparecida, em São Paulo, a partir das 8h.

Campanha da Fraternidade 2024 em Fortaleza

A arquidiocese de Fortaleza, organizará nesta quinta-feira (15), uma coletiva de imprensa para as principais informações acerca da Campanha da Fraternidade na capital. O evento ocorrerá a partir das 9h, no Centro de Pastoral “Maria, Mãe da Igreja”, no Centro, e terá transmissão pelo YouTube.