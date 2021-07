Cachorro fica pendurado pela coleira após elevador entrar em movimento em São Paulo; veja vídeo

Uma moradora de um prédio em Praia Grande, litoral de São Paulo, passou por um susto ao entrar no elevador do edifício com dois cachorros. A coleira de um dos animais ficou presa no equipamento. O caso foi gravado por imagens de câmera de segurança e divulgado nesta quinta-feira (29). As informações são do portal G1.

O caso ocorreu na última segunda-feira (26), mas repercutiu nas redes sociais apenas nesta quinta. Nas imagens, é possível ver a residente do prédio entrando no elevador com os dois cães de estimação, que vão com as coleiras arrastando no chão.

Após a moradora acionar um botão, as portas do elevador se fecham, e a corrente de um dos bichos fica presa do lado de fora. Com o movimento do equipamento, o cachorro é puxado rapidamente para cima, ficando pendurado pela corrente.

A tutora tentou puxar a coleira do cachorro e chegou a abrir uma das portas do elevador, mas não obteve sucesso. Na sequência, ela usa o interfone de emergência para pedir ajuda e é socorrida por outros moradores, que ouviram os gritos. Eles conseguem soltar o animal, o qual escapa sem ferimentos.