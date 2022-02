Buscas por vítimas em Petrólis chegam ao 9º dia com 204 mortes confirmadas

As buscas por vítimas da tragédia em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, chegam ao 9º dia com 204 mortos, segundo balanço do Corpo de Bombeiros desta quarta-feira (23). As informações são do G1.

Conforme a Polícia Civil, entre as mortes confirmadas há 124 mulheres e 80 homens, sendo 39 menores de idade. Ao todo, 188 corpos foram identificados, e outros 180 liberados.

O Instituto Médico Legal (IML) recebeu ainda partes de outros 10 corpos, não sendo possível identificar se são de homem ou de mulher. Será preciso fazer coleta de material genético de parentes para essa conclusão.

Pelo menos 51 pessoas permanecem desaparecidas. Na manhã desta quarta-feira (23), o corpo de um homem foi encontrado dentro do Rio Quitandinha pelo Corpo de Bombeiros.

Retorno das chuvas

Nessa terça-feira (22), uma semana após as fortes chuvas que culminaram na maior tragédia vivida no município, novas precipitações assustaram a população. Com 41 milímetros em uma hora, a Defesa Civil precisou acionar o toque de mobilização das sirenes do Quitandinha, nas localidades do Duques, Amazonas e Rio de Janeiro.

A previsão inicial do Climatempo era de que havia 90% de chance de chover 35 mm ao longo do dia em Petrópolis.

Para esta quarta-feira (23), a empresa de meteorologia estimou sol e aumento de nuvens com 90% de possibilidade de chover 25mm ao longo do dia, especialmente durante a manhã e à noite.