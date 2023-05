Brinquedo descarrila e arremessa ocupantes em parque de diversões no interior de São Paulo

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas após um brinquedo de um parque de diversões descarrilar e travar bruscamente em Itapeva, no interior de São Paulo, no sábado (6). As informações são do g1.

Durante o acidente, parte dos ocupantes foi arremessada para fora do brinquedo, conhecido como "minhocão". A Polícia Militar disse que o aparelho teria se soltado dos trilhos e parado bruscamente.

Uma das vítimas fraturou a cabeça e um dos braços. Os demais ocupantes tiveram ferimentos leves. Todos foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa da cidade. O hospital informou que, até a manhã de domingo (7), todos os feridos haviam sido liberados.

Brinquedo periciado

O brinquedo foi periciado e um boletim de ocorrência foi registrado. Em nota, a "Riquinho Park" lamentou o ocorrido e informou que este foi o primeiro acidente durante 25 anos de funcionamento do parque de diversões. Ressaltou ainda que todos os brinquedos e equipamentos estão regulares e, diariamente, são vistoriados.

A empresa disse que está prestando auxílio às famílias das vítimas e continuará colaborando com as investigações. O parque de diversões continua em funcionamento na cidade.