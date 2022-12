Brasileiro procurado pela Interpol é preso por agentes disfarçados de sem-teto, em Portugal

Um brasileiro foragido da Justiça foi preso por agentes disfarçados de sem-teto, nessa quarta-feira (21), em Portugal. Leonardo Eustáquio Arcanjo, de 45 anos, foi condenado a 15 anos e seis meses de prisão pelo crime de homicídio qualificado, em Minas Gerais. As informações são do jornal O Globo.

O mineiro estava foragido desde 2019. Conhecido como “Leo Sapinho”, ele constava na lista da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interopol), maior grupo policial do mundo para a cooperação entre 190 países.

Por que ele foi condenado?

Conforme o jornal, o brasileiro foi condenado no I Tribunal do Júri de Belo Horizonte por um homicídio que "teria sido praticado por motivo torpe, ou seja, vingança, bem como através de utilização de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido".

Como ocorreu a prisão?

O criminoso foi reconhecido pelos Agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de Portugal, que estavam disfarçados.

Os policiais confirmaram o endereço de Leonardo, na região da Mouraria, na capital portuguesa. Depois, fizeram a captura na Praça Martim Moniz, em Lisboa.

O que ocorre após a captura?

Arcanjo foi levado para se apresentar no Tribunal da Relação de Lisboa "para aplicação das medidas de coação" para o processo de extradição para o Brasil.