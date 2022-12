Brasileiro é reconhecido pelo Guinness por ter olhos mais esbugalhados do mundo

O brasileiro Sidney de Carvalho Mesquita foi reconhecido pelo Guinness World Records como o homem com os 'olhos mais esbugalhados do mundo'. O feito está na edição de 2023 do Livro dos Recordes.

Sidney consegue projetar os olhos 18,2 mm para fora da órbita ocular, conforme verificação feita pelo Guinness em 10 de janeiro deste ano. Ele consegue manter a posição por 20 a 30 segundos.

Ele contou ao Guinness que, ao esbugalhar os olhos, tem a sensação de "se livrar em uma parte do próprio corpo". Sidney perde a habilidade de enxergar perfeitamente nos primeiros segundos, até os olhos encontrarem foco novamente.

Nas redes sociais, o recordista se apresenta como Tio Chico Brasil, em referência ao personagem Chico da Família Addams, que tem como uma das principais características os olhos esbugalhados.

Sidney aponta que descobriu conseguir projetar os olhos para fora aos 9 anos. Ele tinha o costume de fazer 'caretas engraçadas' e, um dia, percebeu que seus olhos ficavam muito mais esbugalhados que os de outras pessoas.

Natural de São Paulo, Sidney afirmou que a sensação de ser reconhecido pelo Guinness é indescritível. "Um sonho se tornando realidade significa portas se abrindo para o meu trabalho ser ainda mais reconhecido. Eu espero aproveitar ao máximo a oportunidade de fazer parte da família do Guiness World Records", disse.

O homem compartilha conteúdos de humor nas redes sociais, se aproveitando dos olhos incomuns para simular situações de surpresa e desgosto.