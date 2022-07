Brasil registra primeiros casos de varíola dos macacos em crianças em SP

Três casos de monkeypox, a varíola dos macacos, foram registrados em crianças no Brasil. A Prefeitura de São Paulo confirmou os registros na noite de quinta-feira (28). As informações são do G1.

Conforme publicação, os registros são de duas meninas de seis anos e um menino de quatro anos. Esses são os primeiros casos contabilizados em crianças na capital.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Zamarco, os menores apresentaram bolhas na pele (vesículas), dilatação nos gânglios e febre. Todos estão em suas residências, sendo monitorados.

Criança teve contato adulto

Por meio de investigação já realizada pelas secretarias estadual e municipal da Saúde, uma das meninas teve contato com um parente que estava com a doença. Já os outros dois casos seguem sendo analisados.

Até esta quinta-feira (28), o estado de São Paulo registrava 818 casos diagnosticados de monkeypox, 672 deles só na Grande SP.

Primeira morte por varíola dos macacos no Brasil

Legenda: Varíola dos macacos já foi registrada em 75 países em todo o mundo

Na manhã desta sexta-feira (29), o Ministério da Saúde confirmou a primeira morte por varíola dos macacos no Brasil.

O óbito foi registrado em Uberlândia (MG) na quinta; o paciente era um homem com baixa imunidade.