Brasil recebe 7,7 milhões de doses de vacinas da Pfizer para público infantil após desabastecimento

O Ministério da Saúde informou que o Brasil irá receber 7,7 milhões de doses de vacinas da Pfizer contra Covid-19 para o público infantil entre esta sexta-feira (20) e sábado (21). Os imunizantes chegam após um período de desabastecimento.

Conforme o órgão, a entrega faz parte do contrato aditivo para mais de 50 milhões de doses do imunizante. Serão 3,2 milhões de doses destinadas ao público de 5 a 11 anos (pediátrica) e 4,5 milhões para crianças de 6 meses a 4 anos (baby). Ainda serão informadas as datas para distribuição das vacinas entre os estados.

Em coletiva de imprensa, Ethel Maciel, secretária de Vigilância e Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, havia informado sobre o desabastecimento das vacinas pediátricas contra Covid-19 em todo o País.

"Recebemos o ministério com desabastecimento de vacinas pediátricas, infantis, e recebemos com abastecimento de vacinas adultas, do público adulto", afirmou.

Desabastecimento de vacinas no Ceará

O Ministério da Saúde recomendou, no último dia 4 de janeiro, que a 3ª dose seja aplicada em crianças de 5 a 11 anos. Fortaleza já tem quase 109 mil aptas ao reforço, mas não há imunizantes disponíveis.

Na capital cearense, 177.260 crianças de 5 a 11 anos tomaram a 1ª dose e 123.379 completaram o esquema vacinal, até o último dia 2.

Do total, 108.576 completaram o esquema há pelo menos 4 meses e, portanto, já podem a tomar a 3ª dose da vacina, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

A SMS informou ao Diário do Nordeste que “não possui estoque de Pfizer pediátrica e aguarda o recebimento pelos órgãos responsáveis para dar continuidade ao esquema vacinal deste público”.

Em nota, a Sesa declara que “distribuiu todo o quantitativo recebido do imunizante aos municípios e aguarda envio, pelo Ministério da Saúde (MS), de doses para o reforço das crianças de 5 a 11 anos”.

O início da aplicação da 3ª dose nos pequenos, então, está condicionado ao recebimento de novos lotes.