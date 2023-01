Bombeiros acertam quina na Mega da Virada, mas descobrem que colega não fez aposta

Um grupo de cerca de 90 bombeiros do Paraná acertou a quina da Mega da Virada, mas a aposta não foi registrada pelo agente responsável. O caso foi noticiado pelo portal uol.

As 2.485 apostas vencedoras da quina - cinco dezenas - tiveram direito ao prêmio de R$ 45.438,78. Cinco apostadores acertaram as seis dezenas e levaram R$ 108.393.993,26 cada.

Após o sorteio, os agentes conferiram as dezenas sorteadas e se frustaram ao descobrir que não foram contemplados. O bombeiro responsável pela aposta devolveu o dinheiro arrecadado dos colegas depois da divulgação do resultado, no sábado (31).

O valor arrecadado pelos bombeiros não foi divulgado. Também não há informações sobre uma possível justificativa do bombeiro para não registrar a aposta.

O Corpo de Bombeiros do Paraná abriu procedimento administrativo para investigar a aposta de bolão que não teria sido realizada.

"Todos os pormenores serão apurados por meio deste procedimento", disse a corporação em nota.