Bolsonaro parabeniza policiais e diz que mortos em operação no Jacarezinho 'roubavam e matavam'

O presidente Jair Bolsonaro classificou, em publicação neste domingo (9), os 27 civis mortos na operação na favela do Jacarezinho, como "traficantes que roubam, matam e destroem famílias". A força-tarefa terminou com 28 mortos, sendo um deles policial, na última quinta-feira (6). A Polícia chegou a apontar 29 mortes, mas voltou atrás e corrigiu a informação.

No Twitter, Bolsonaro parabenizou a Polícia Civil do Estado e prestou homenagem ao policial morto na operação, André Leonardo Frias.

"Ao tratar como vítimas traficantes que roubam, matam e destroem famílias, a mídia e a esquerda os iguala ao cidadão comum, honesto, que respeita as leis e o próximo. É uma grave ofensa ao povo que há muito é refém da criminalidade. Parabéns à Polícia Civil do Rio de Janeiro", comentou o presidente.

Operação

A operação na favela da zona norte do RJ ocorreu sob a vigência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que limita ações policiais em comunidades desde junho do ano passado, durante a pandemia do novo coronavírus. As polícias são obrigadas a justificar as incursões ao Ministério Público.

A corporação negou que tenha ocorrido irregularidades nas mortes provocadas por seus agentes e afirmou que todos atuaram em legítima de defesa e disse também que os 27 civis mortos eram envolvidos em crimes.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) afirmou que abrirá investigação para apurar se houve abuso policial nas ações.

Alvos

Os alvos da ação eram 21 réus acusados de associação ao tráfico. A denúncia do Ministério Público contra eles tem como base fotos publicadas em redes sociais em que aparecem armados, mas não cita homicídios, aliciamento de menores e sequestro de trens como divulgado pela Polícia Civil.

Durante a operação, registros mostram que as incursões ocorreram em 12 pontos distintos da comunidade. Os documentos indicam o envolvimento de 29 policiais nos homicídios sob investigação.

Uma das ocorrências que mais chamaram a atenção de defensores públicos e membros de entidades de direitos humanos ocorreu sem a apreensão de qualquer arma. Trata-se de um homem encontrado numa cadeira de plástico num beco da favela.

De acordo com o registro de ocorrência deste caso, a vítima, ainda não identificada, foi encontrada por dois policiais após a troca de tiros.

Veja a lista com nomes das vítimas da operação no Jacarezinho

1- André Leonardo Frias - policial

2- Jonathan Araújo da Silva

3 - Jonas do Carmo Santos

4- Márcio da Silva Bezerra

5 - Carlos Ivan Avelino da Costa Junior

6 - Rômulo Oliveira Lúcio

7 - Francisco Fábio Dias Araújo Chaves

8 - Cleyton da Silva Freitas de Lima

9 - Natan Oliveira de Almeida

10 - Maurício Ferreira da Silva

11 - Ray Barreiros de Araújo

12 - Guilherme de Aquino Simões

13 - Pedro Donato de Sant'ana

14 - Luiz Augusto Oliveira de Farias

15 - Isaac Pinheiro de Oliveira

16 - Richard Gabriel da Silva Ferreira

17 - Omar Pereira da Silva

18 - Marlon Santana de Araújo

19 - Bruno Brasil

20 - Pablo Araújo de Mello

21 - John Jefferson Mendes Rufino da Silva

22 - Wagner Luiz Magalhães Fagundes

23 - Matheus Gomes dos Santos

24 - Rodrigo Paula de Barros

25 - Toni da Conceição

26 - Diogo Barbosa Gomes

27 - Caio da Silva Figueiredo

28 - Evandro da Silva Santos