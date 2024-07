Bem-vindo, julho: confira 10 mensagens para WhatsApp de boas-vindas para o novo mês

Mês que marca o início do segundo semestre, julho também é a época das férias escolares e do recesso do meio do ano. Iniciando nesta segunda-feira (1º), o período não tem feriados nacionais, mas possui datas comemorativas como os dias do Rock, do Futebol, do Amigo e dos Avós, celebradas nos dias 13, 19, 20 e 26, respectivamente.

Para os religiosos, esta época do ano ainda marca os dias de São Tomé — na próxima quarta-feira (3) —, de São Cristóvão — no dia 25 — e de São Pedro Crisólogo — em 30 de julho.

Para começar bem o sétimo mês do ano, o Diário do Nordeste lista 10 mensagens inspiradoras para você enviar aos que precisam de palavras de incentivo, e dar boas-vindas ao novo mês. Confira abaixo!

10 MENSAGENS PARA JULHO