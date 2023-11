Bebê sequestrado em maternidade do Rio de Janeiro recebe alta médica

O bebê Ravi Cunha, sequestrado de uma maternidade no Rio de Janeiro nas primeiras horas de vida, recebeu alta médica na manhã desta quinta-feira (2). Segundo informações do g1, profissionais da Maternidade Municipal Maria Amélia Buarque de Hollanda, de onde o recém-nascido havia sido levado, liberaram a família e, conforme informações do avô paterno, a criança está com a saúde perfeita.

"Foi um milagre o que vocês viram, que todos creiam. A partir de agora é só ficar com meu filho em casa", informou o pai da criança ao g1. A mãe, Nívea Maria, também tem boas condições de saúde, mas segue em recuperação do susto de perder o filho após o parto.

Segundo o avô paterno, a alta médica foi reforçada após uma bateria de exames realizados no bebê e na mãe. "Foram feitos bastante exames ontem, também monitoraram durante a madrugada. A mãe está em observação e sendo acompanhada por uma equipe de psicólogos para saber como ela vai reagir a isso tudo", contou o avô, Davi Figueira.

O homem contou que a família ficou desesperada com o caso, mas agora respira aliviada com o retorno da criança e com as condições de saúde apresentadas pelos médicos.

Suspeita do crime

As investigações apontam como principal suspeita do sequestro a jovem Cauane Malaquias da Costa, de 19 anos. Ela teria dito a familiares e ao namorado que estava grávida e teria premeditado o crime para reforçar a mentira.

Cauane foi levada para o presídio feminino de Benfica na tarde desta quarta (1), após ser presa em flagrante pelo crime de subtração de incapaz com colocação de lar substituto, com pena prevista de até 6 anos.

A investigação da 4ª DP apontou que Cauane aguardou cerca de cinco horas para cometer o crime e que ela esteve na maternidade para visitar uma amiga, Raiane, que tinha dado à luz no local, utilizando o adesivo de visitante para retornar à unidade de saúde. Até então, a mulher não revelou a motivação exata para o sequestro.

Ravi nasceu na terça-feira (31), filho de Nívea Maria e Matheus Maranhão. Câmeras registraram Cauane andando com três bolsas pela maternidade por volta das 2h e o desaparecimento da criança foi noticiado por volta das 6h30. O bebê foi encontrado na mesma manhã, após denúncia de um vizinho de Cauane no Morro do Borel, no Rio.