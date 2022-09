Bebê morre em creche de São Paulo; aulas foram suspensas

Uma criança de 2 anos faleceu em acidente em uma quadra de futebol dentro de uma creche na Zona Sul de São Paulo. A morte foi registrada na manhã de terça-feira (31), no Centro Educacional Unificado (CEU) Meninos.

A suspeita, levantada pelos pais do aluno, é de que a criança tenha se enforcado com a rede do gol, disposta no campo de futebol do local.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, que divulgou nota oficial sobre o caso ainda na terça, uma apuração deve averiguar como ocorreu o acidente e, em seguida, a morte.

"A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Educação (SME), informa que abriu, em caráter prioritário, uma apuração para verificar as circunstâncias da tragédia ocorrida no Centro Educacional Unificado (CEU) Meninos, onde infelizmente o aluno E.B.S faleceu em decorrência de um acidente no campo de futebol. Durante atividade pedagógica na manhã desta quarta-feira (31), cinco professoras acompanhavam as crianças no local e assim que foi identificada a situação, todas as medidas necessárias foram tomadas e a família, imediatamente contatada", diz parte do comunicado.

Socorro à criança

Ainda conforme a apuração inicial da prefeitura, a criança foi atendida por uma equipe de urgência, responsável por conduzir os procedimentos necessários para tentar reanimá-la de uma parada cardiorrespiratória. Entretanto, a criança não resistiu.

"O atendimento teve início na UBS Jardim Seckler, onde foram feitos os primeiros socorros, com tentativa de reanimação do paciente, e imediata transferência para a AMA Sacomã", disse a nota divulgada.

As atividades das unidades do CEU foram suspensas na tarde de terça (31). Enquanto isso, as aulas serão retomadas na sexta-feira (2), com exceção do Centro de Educação Infantil (CEI) Meninos, que retomará as atividades na próxima segunda-feira (5).

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil