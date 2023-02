Barragem rompe em Mato Grosso e Secretaria aplica multa de R$ 1 milhão a hidrelétrica

Uma barragem de uma usina hidrelétrica rompeu na última terça-feira (7) em uma fazenda do município de Lucas do Rio Verde, no interior do Mato Grosso. Em virtude do evento, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT) multou nesta sexta-feira (10) a Central Geradora Hidrelétrica da região em R$ 1 milhão, por conta dos danos ambientais gerados.

O empreendimento será notificado para apresentar defesa e comprovar se realizou manutenções preventivas e melhorias no equipamento. Caso não o faça, pode ter a Licença de Operação suspensa, conforme o Governo Estadual.

Veja imagens aéreas do rompimento da barragem:

A vazão da água não apresentou riscos à população, por conta da localização e do pequeno porte da barragem. Vídeos do rompimento foram divulgados pelas forças de segurança e foram iniciados os "trâmites cabíveis para a apuração do ocorrido".

"A Sema esclarece ainda que a autorização de barragem para aproveitamento hidrelétrico é feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)", diz a secretaria.