Avó ganha guarda provisória de criança encontrada desnutrida em São Paulo

Cerca de uma semana após a Guarda Municipal de Rio Claro, cidade de São Paulo, resgatar uma criança de 3 anos em estado de desnutrição e desidratação, a avó da menina ganhou sua guarda provisória. A decisão saiu neste sábado (10), de acordo com a advogada da família. O caso está em segredo de Justiça.

Na ocasião do resgate, guardas municipais, um representante do Conselho Tutelar e oficiais de justiça foram deslocados após mandado expedido pela Justiça no âmbito de uma investigação do Ministério Público.

Ele chegou a ser preso por maus-tratos - ocasião em que relatou que os dois estavam sem comer há 40 dias -, mas foi liberado posteriormente.

Tutela

Segundo a advogada Alessandra Mendes da Silva, a família tenta conseguir a guarda definitiva. Por enquanto, a avó aguarda a saída da criança do hospital, onde passa por tratamento.

Também neste fim de semana, a menina iniciou a dieta sólida de alimentos para a plena recuperação, já alcançando 10,450 kg. Ou seja, nos últimos dias, ela ganhou 2,450 kg, já que ela chegou à unidade com apenas 8kg, metade do ideal para a sua idade.

Sob cuidados de uma equipe multidisciplinar, ela, contudo, ainda não tem previsão de alta.