Áudio mostra drag queen negociando morte de ator Yago França, encontrado carbonizado

José Henrique Silva Santos, 30, e Lucas Santos de Souza, 33, trocaram mensagens para discutir como pagariam o assassino contratado por R$ 10 mil para dar fim à vida de Yago Henrique França, 29, em São Paulo. O corpo da vítima foi encontrado no dia 7 deste mês e a dupla foi presa no último dia 17, no Capão Redondo, zona sul da capital paulista, junto a Robson Pereira Felipe, 33, namorado de Lucas, também envolvido no crime. Informações são do Metrópoles.

José Henrique, que interpreta a drag queen Lunna Black, admitiu à Polícia que encomendou a morte de Yago porque devia R$ 40 mil a ele. A dívida seria por cachês pagos por shows que ambos faziam, como drags, em São Paulo.

"Eu acho que o Pix não faz o valor todo, mas eu posso tentar. Aí, eu transfiro, então", disse Lunna, em uma das mensagens trocadas com Lucas, que é pai de santo, dias antes do assassinato. De acordo com as regras do Banco Central, o limite máximo diário para transferências via Pix é de R$ 3 mil durante o dia e de R$ 1 mil à noite.

"O rapaz [assassino] é assim, já foi conversado com ele. Foi combinado. Já passei o endereço. O que você mandou, que é do serviço da casa [de umbanda]. Certíssimo. Agora, tem que pagar ele, né. Que é para ele já fazer as coisas [homicídio], entendeu?", disse Lucas.

Feita a transferência, Lunna escreveu confirmando que o crime estava encomendado. “Só dando um ok, que amanhã ok [o crime]. Já respondeu [o assassino] e ok", afirmou. E, em áudio, Lucas respondeu: "Ok, então, vou apagar aqui a nossa conversa".

O crime

Yago, que também era ator e tarólogo, foi visto com vida, pela última vez, quando foi a uma cerimônia religiosa no terreiro de Lucas, em São Paulo. Ele morava em São Bernardo do Campo.

O encontro, de acordo com a Polícia Civil, foi planejado pelos criminosos como uma armadilha para o assassino de aluguel raptar, matar e descartar o corpo de Yago. Há um vídeo que mostra o ator, aparentemente dopado, sendo colocado dentro de um carro Fiat Uno, saindo da casa de umbanda, no dia 27 de fevereiro.

Legenda: José Henrique e Yago França eram as drags queens Lunna Black (à esq.) e Amélia Lovett (à dir.). Foto: Reprodução/Instagram

O quarto suspeito de participar do crime já foi identificado pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Bernardo do Campo, que solicitou à Justiça sua prisão temporária. Ele é justamente o assassino, que teria sido responsável por matar e carbonizar o corpo da vítima.

O corpo

O corpo de Yago foi encontrado parcialmente carbonizado no dia 1º de março, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Ele era filho único e foi identificado pela mãe devido às tatuagens que possuía do universo 'Harry Potter'.

A Polícia busca saber, ainda, as circunstâncias em que o assassinato aconteceu. Também aguarda os resultados dos exames laboratoriais para descobrir a substância que o ator ingeriu para ficar desnorteado.