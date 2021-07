Após ser flagrada em festa clandestina, Liziane Gutierrez grita para a polícia: 'vá para a favela'

A modelo brasileira Liziane Gutierrez, de 35 anos, gritou com policiais após ser flagrada em uma festa clandestina, com mais de 500 pessoas, neste domingo (11), no bairro nobre de Jardins, em São Paulo. Inconformada com a operação para encerrar o evento, ela mandou os agentes irem “para a favela".

A festa, que desrespeita as medidas de isolamento social de combate à pandemia, ocorreu no dia em que o Brasil atingiu a marca de 533.488 mortos pela Covid-19, conforme dados atualizados pelo Ministério da Saúde, às 19h20 deste domingo.

Assista ao vídeo:

Nas imagens, a modelo xinga os policias e o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP). "Vocês são uns m*, sabem por quê? Alexandre Frota assediou todo mundo nessa p*", esbravejou.

Depois, verbaliza o preconceito de classe.

"Vai tomar conta de quem torra. Vai para favela, c*. Vai pegar na favela, e vocês assumem", gritou aos policiais.

O ingresso desta festa custava R$ 1.600. Na ocasião, houve uma apresentação da dupla sertaneja Matheus e Kauan. Segundo a Polícia, os convidados não mantinham distanciamento social, não utilizavam máscara de proteção e consumiam bebidas alcoólicas.

Repercussão

Nas redes sociais, Frota informou que não conhece a modelo e criticou sua atitude. Em seguida, Liziane publicou a mensagem destinada e ele: “antes de apontar os erros alheios olhe para os seus".

Nesta segunda-feira (12), ela admitiu o erro, no entanto, disse que as imagens estão "fora de contexto" e que há justificava para o comportamento.

"Eu sou sincera, sempre fui e sempre vou ser. Estou mal com essa situação, por ter errado e por ter vídeos fora do contexto. Hoje, 19h, vou fazer uma live e a gente conversa. Deixem eu me explicar, depois, vocês me criticam", publicou no Instagram.

Legenda: Veja a publicação da modelo após a situação Foto: Reprodução / Twitter