Após pedido de Alexandre, MP nega busca e apreensão de filho de Ana Hickmann: 'medida precipitada'

O pedido de busca e apreensão do filho de Alexandre Correa e Ana Hickmann, movido pela defesa do empresário em um processo de alienação parental, foi negado pelo Ministério Público nessa sexta-feira (5), o qual afirmou que esta é uma "medida precipitada".

Enquanto o pai do garoto afirmou que a apresentadora descumpriu o plano de convivência previamente acordado na Justiça, o qual detalha as visitas dele ao menino de 9 anos, a loira disse não ter recebido intimação sobre o caso e que respeita as datas de visitação.

O órgão sugeriu, então, que Ana Hickmann receba uma multa diária de R$ 5 mil pelo descumprimento da decisão de entregar o filho ao pai nos dias de visita determinados pela Justiça. O promotor também pontuou que a determinação de busca e apreensão do menino foi uma medida precipitada, uma vez que “inexiste nos autos provas que venha desabonar a conduta moral da genitora [Ana Hickmann]. Ou seja, eventual descumprimento do regime de visitas fixado sumariamente”.

Correa resolveu, como forma de desabafo, ir às redes sociais na sexta-feira (5) para acusar os advogados da ex-mulher de ignorá-lo. “Chegou a hora de me manifestar, porque vão fazer 45 dias daquele fatídico dia em que fui acusado de uma agressão, que nunca houve, e desde então só vi meu filho três vezes”, destacou.

No comunicado, o empresário também escreveu: "A quem devo recorrer, a Deus? Já recorri todos os dias. Não sei mais o que fazer. Para finalizar, ainda hoje tentei contato com o advogado de Ana para propor um acordo. O que ele fez? Nada. E covardemente foi à imprensa me acusar de tentar coagir a Ana Hickmann. As coisas estão saindo de todos os limites aceitáveis. A única intenção desse pai é ver o filho, tá bom. Fiquem com Deus e boa sorte", declarou.

Alexandre processou Ana Hickmann em novembro de 2023 por alienação parental alegando que a apresentadora estaria proibindo-o de conviver com o filho. Segundo o advogado de Correa, Enio Murad Martins, ele também solicitou o direito ao convívio familiar com base no artigo 2º da Lei 12.318/2010. Na época, a assessoria da apresentadora disse que Hickmann já havia prestado todos os esclarecimentos e confiava na condução do caso pela Justiça.

Os advogados da famosa informaram ainda que ela não recebeu intimação sobre o caso e que a determinação dos dias de visita será realizada, conforme alinhada entre ambas as partes, e que as datas serão cumpridas rigorosamente.