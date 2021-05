Apagão atinge diversos estados; causas ainda são desconhecidas

Uma perturbação no sistema elétrico brasileiro interrompeu o fornecimento de energia em diversos estados no fim da manhã desta sexta-feira (28). Ainda não há informações sobre as causas do problema, que já foi resolvido.

Segundo informações do Operador Nacional do Sistema (ONS), a falha desligou sete turbinas da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará.

O operador não confirmou ter havido apagões no País por conta da suspensão do suprimento, mas relatos nas redes sociais dizem que o problema teria atingido principalmente o Nordeste, Norte e Centro-Oeste. O órgão ainda deve se manifestar sobre o caso.

Clientes Enel ficam sem serviço

A Enel Brasil, por exemplo, disse que o corte afetou consumidores de suas distribuidoras em São Paulo, Goiás e no Rio de Janeiro.

Nas áreas afetadas em suas concessões, diz a Enel, o fornecimento ficou interrompido entre 11h26 e 11h39 e já está normalizado. A empresa diz que o corte foi provocado pelo acionamento do esquema de alívio de carga, que prevê o desligamento automático de 7% da carga da distribuidora.

A EDP, por sua vez, disse que 210 mil clientes em São Paulo e cinco indústrias no Espírito Santo foram impactados.

Crise hídrica

O apagão ocorre um dia depois de o Governo decretar emergência hídrica na bacia do rio Paraná, diante das baixas expectativas de chuvas nos próximos meses, e anunciar novas medidas para tentar poupar água nos reservatórios.

Na quinta (27), o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) propôs a flexibilização de restrições operacionais em importantes barragens para tentar evitar a perda de água e discutiu a criação de um comitê para acompanhar a crise.

