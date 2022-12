ANS suspende venda 19 planos de saúde a partir desta quinta (22); veja lista

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspende, a partir desta quinta-feira (22), a comercialização de 19 planos de saúde tendo em vista o histórico de reclamações sobre a cobertura assistencial. A ação é de caráter temporário.

De acordo com o órgão, foram registradas 45.515 queixas analisadas pelo programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento entre 1º de julho e 30 de setembro. No total, os 19 planos de saúde estão distribuídos em seis companhias. Dentre os suspensos, 14 são da Unimed.

Os 387.894 beneficiários, contudo, seguem com os serviços garantidos, já que esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento, que acontece uma vez por trimestre.

Veja lista dos planos suspensos e o respectivo número de registro

Univida Empresarial III – Apto (473362152)

Novo Univida I – Apto (473379157)

Nacional Adesão Pós – Enf (485570201)

Unimed Personal Quarto Coletivo (449970041)

Unimed Delta 2 (467671128)

Unimed Beta 2 Dental PPE (467678125)

Unimed Personal Quarto Coletivo 2 (467681125)

Unimed Alfa 2 (467683121)

Unimed Beta 2 (467685128)

Unimed Delta 2 (467687124)

Unimed Personal Quarto Coletivo 2 (467689121)

Unimed Alfa 2 (467691122)

Unimed Delta 2 (467694127)

Unimed Ômega Plus (467700125)

UniPart Delta 2 (468251123)

Unimed Alfa 2 Ad (487586209)

RUBI (456407073)

Santaris (435791014)

Classic I (488315212)

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil