Amigos que estavam em um Porshe foram vítimas de sequestro-relâmpago; 'fizeram roleta russa'

Um grupo, de quatro amigos, foi vítima de sequestro na madrugada deste sábado (18) em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Os quatro estavam dentro de um Porshe Cayene quando foram capturados. Eles foram obrigados a realizar transferências, via PIX, no valor de R$ 50 mil. Além do pedido de dinheiro, os sequestradores também fizeram ameaças de morte.

Um dos jovens relatou a polícia que um suspeito teria feito "roleta russa" - ameaçar atirar com uma arma que não está totalmente carregada - e que uma das vítimas teria as pernas e os braços quebrados, caso o veículo tivesse rastreador.

Dois homens foram capturados como suspeitos do caso e autuados em flagrante por sequestro, roubo, ameaça, extorção e porte ilegal de arma de fogo. Com eles foram encontrados um revólver calibre 38, com quatro munições.

ENTENDA O CASO

O crime aconteceu quando um dos cinco amigos, uma mulher, precisou passar em casa. Ela desceu do carro e entrou na residência, quando retornou, o grupo não estava mais no local.

A moça diz que tentou ligar para eles, mas não obteve respostas. Então ela decidiu olhar pelo rastreador do celular dela, que havia ficado dentro do veículo.

A mulher resolveu acionar a polícia quando viu um trajeto diferente do combinado. Com a ajuda do localizador, os policiais conseguiram localizar o grupo, que estava em cárcere privado com dois suspeitos.

A Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT) resgatou os jovens em uma residência localizada em Várzea Grande. Dois suspeitos foram presos, entretanto, o automóvel de luxo ainda não foi encontrado.

Um homem de 18 anos e um jovem de 16 anos foram apreendidos no local acusados de sequestro, roubo, ameaça, extorção e porte ilegal de arma de fogo. Eles foram conduzidos à Central de Flagrantes, da Polícia Judiciária Civil.

A Polícia Militar informou que existem mais suspeitos foragidos, contudo, não foi revelado o total de pessoas supostamente envolvidas no crime.