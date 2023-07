Advogado que fingiu o próprio sequestro para não pagar compras de R$ 13 mil é indiciado

O advogado Rodrigo Barcelos de Oliveira é suspeito de fingir ser vítima de um sequestro relâmpago após gastar R$ 13 mil em compras no cartão em um shopping do Rio de Janeiro (RJ). Ele foi indiciado pela Polícia Civil por estelionato e falsa comunicação de crime.

O caso aconteceu em maio, mas veio à tona nesta sexta-feira (30), quando Rodrigo virou alvo de mandado de busca e apreensão. Os mandados foram cumpridos na sua casa, no condomínio Portal da Barra, na Barra da Tijuca.

O homem chegou a ir até a 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca) comunicar o falso sequestro, por meio do qual os supostos criminosos teriam usado o seu cartão para as compras.

Contudo, os policiais verificaram as imagens das câmeras de segurança do shopping e contestaram a primeira versão. O material mostrou Rodrigo caminhando com as sacolas pelo estabelecimento por mais de 3 horas.

Depois disso, em depoimento, o advogado disse que inventou o crime por viver dificuldades financeiras, que teriam o levado à farsa.

R$ 13 mil em compras

De acordo com o g1, as compras incluiram R$ 850 em cuecas de grife, uma cama para cachorro de R$ 718, um sapato de R$ 690 e R$ 2,2 mil em uma capa para prancha de surf.

Confira a lista completa:

Mais de R$ 2 mil em um mercado;

R$ 56,70 em mercado;

R$ 300 em pilhas e guloseimas;

mais de 3,4 mil em um capacete de moto;

R$ 690 em um calçado;

R$ 850 em itens na Giorgio Armani;

R$ 2,2 mil em capa especial para prancha de surf;

mais de R$ 1 mil em sunga de praia;

R$ 400 em produtos de limpeza de eletrônicos;

R$ 718 em cama para cachorro;

R$ 1,3 mil em ótica.

Ao todo, foram R$ 13.035,90 em compras.