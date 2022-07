Advogado morto no Rio de Janeiro implorou por vida: 'por favor, não me bate'

O advogado Victor Stephen Coelho Pereira, 27, foi morto na estação Saara do VLT, na Praça da República em apenas 20 segundos. Imagens obtidas pelo jornal O Globo, revelam que o rapaz foi atacado por um homem forte, vestindo calça e casaco. Uma testemunha ouvida pelo veículo carioca, informou que a vítima chegou a implorar para o agressor parar de bater.

Mesmo com o pedido, o homem aplicou golpes de faca na vítima, já caída no chão, próximo ao caixa do bilhete único da estação. Em seguida, o suspeito tira objetos dos bolsos do advogado. De acordo com a polícia, Victor Stephen estava sem o celular e a carteira quando o corpo foi encontrado.

Uma testemunha chegou a vê-lo gritar: “Por favor, não me bate”. Segundo essa pessoa, que pediu para não ser identificada e disse ter ligado para o 190, o rapaz implorou muito para não ser espancado.

Suspeito fugiu correndo

Após agredir o advogado, câmeras das lojas que ficam próximas ao local do crime flagraram a fuga do criminoso.



O suspeito saiu correndo pela Rua Senhor dos Passos e chegou a passar por um homem que caminhava em sentido contrário ao dele, em direção à estação. Para tentar não ser captado pelas câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais da Saara, o criminoso andou colado às lojas e olhando para o chão.

Após sair do escritório de advocacia em que trabalhava, Victor foi para uma festa na Praça Tiradentes, para comemorar o aniversário de um amigo. Ele deixou o evento antes de meia-noite justamente por causa da falta de segurança na região.

