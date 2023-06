Advogado de 92 anos é aprovado na OAB de Goiás e planeja se associar a escritório

O exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), criando em 1963, ainda não era aplicado quando o advogado Domingos Pereira Valverde se formou, em 1956. Mas, no fim de maio deste ano, o goiano de 92 anos finalmente recebeu o número de inscrição da entidade. As informações são da OAB de Goiás – que, para se ter uma ideia, sequer existia quando ele nasceu.

Domingos tornou-se advogado oficialmente na última sessão de entrega de carteiras, destinada aos bacharéis devidamente habilitados, realizada no dia 29 de maio. Agora, é dono da inscrição 69.069 da Seccional Goiana.

Nascido em fevereiro de 1931, ele é graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), mas na década de 1950 o registro na OAB não era obrigatório. Por isso, fez carreira no Banco do Brasil apenas com a inscrição provisória.

Depois de aposentado, na década de 1980, ingressou no departamento jurídico de uma empresa de transportes, onde trabalhou por mais de quatro décadas.

Domingos encerrou essa segunda fase em março deste ano, mas decidiu requerer sua inscrição definitiva. Foi na sala do antigo emprego, acompanhado de ex-chefes e colegas, que ele participou da solenidade on-line de entrega de sua carteira profissional.

“Não há tempo para queixas. Aos mais jovens, aconselho mais leitura, conhecimentos gerais. Todos têm potencial de alcançar os seus objetivos se tiver persistência e perseverança. Nunca é tarde", declarou o advogado.

Engana-se quem acha que ele quer parar: Domingos planeja se associar a um escritório, em Goiânia, para continuar compartilhando sua larga experiência.