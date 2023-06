Adolescentes descobrem que namoravam o mesmo homem, quebram moto e são levadas à delegacia; vídeo

Duas adolescentes quebraram a moto de um homem após descobrirem que as duas o namoravam. Um vídeo que mostra o momento viralizou nas redes sociais. As jovens foram levadas à delegacia de Anápolis, em Goiás, na última terça-feira (13).

As informações são do g1. O caso ocorreu em frente a uma distribuidora de bebidas. Conforme as investigações, as jovens descobriram que o homem as enganava e decidiram se vingar. Aguardaram a saída dele do trabalho.