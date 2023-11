Adolescente rouba moto de idoso, passa mal e morre em seguida

Um adolescente de 17 anos morreu após roubar a motocicleta de um idoso de 66 anos, em São Paulo. Imagens de uma câmera gravaram o jovem no ato e, em seguida, a queda do veículo. As informações são do jornal O Globo.

Na ação criminosa, registrada na última terça-feira (7), o adolescente estava acompanhado de outro homem. Eles descem de uma moto e cercam a vítima, na rua Antônio Palmieri, na Vila Medeiros. O jovem estava na garupa.

Após forçarem o desembarque do idoso e roubarem a moto, cada um foge em um veículo. O homem segue na frente, com a moto roubada, enquanto o adolescente leva a moto na qual os dois já estavam. Logo após a partida, ele tomba para o lado direito e cai no asfalto.

Ajuda médica

O adolescente chegou a ser socorrido, conforme a Polícia Militar, mas não resistiu. Não foram divulgadas informações sobre o adulto que participou do roubo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o caso foi registrado como roubo e morte suspeita. O 73º Distrito Policial (Jaçanã) solicitou perícia.