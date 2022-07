Adolescente morre infectado com raiva humana no Distrito Federal

Um adolescente morreu infectado com raiva humana neste sábado (30) em um hospital particular no Distrito Federal (DF). Ele estava internado desde o dia 20 de junho, de acordo com a Secretaria de Saúde do estado (SES-DF).

A idade dele não foi revelada, mas está na faixa etária entre 15 e 18 anos. Conforme a pasta "todas as medidas necessárias de investigação epidemiológica, controle e profilaxia foram tomadas". As informações são do G1.

Segundo a Secretaria, familiares, contatos próximos e profissionais de saúde envolvidos no caso foram informados e participaram do processo e já foram informados. A pasta pretende intensificar a vacinação antirrábica animal em áreas urbanas e rurais da região.

A SES-DF informou que até essa última sexta-feira (29) vacinou 120.282 animais contra a raiva.

