Adolescente de 14 anos mata pai ao presenciar agressões contra mãe em São Paulo

Um homem que agredia a esposa foi morto pelo próprio filho de 14 anos na tarde dessa terça-feira (3), em Valinhos, na Região Metropolitana de São Paulo. O adolescente teria atirado no pai ao vê-lo bater na mãe. A Polícia Militar informou ter sido acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica.

O crime ocorreu em um condomínio de luxo no bairro Joapiranga. A vítima é um empresário do ramo de som automotivo e comércio exterior. Ele já foi encontrado sem vida na garagem do imóvel.

Legenda: Arma que teria sido utilizada no homicídio Foto: PM/SP

Segundo a PM, o adolescente relatou que os episódios de violência doméstica contra ele e a mãe eram frequentes. O menor de idade alegou ter disparado usando uma arma do pai para defender a genitora.

Ainda na residência, os agentes de segurança encontraram oito armas, entre elas um fuzil e uma submetralhadora. O caso foi registrado na Delegacia de Valinhos.