Acidente na Serra das Araras: carreta pega fogo e interdita pista em cidade do Rio de Janeiro

Uma carreta com carne bovina pegou fogo na manhã desta segunda-feira (8) na pista de descida da Serra das Araras, em Piraí, no Rio de Janeiro.

Ninguém ficou ferido. Porém, o acidente provocou 19 km de congestionamento na Via Dutra. As informações são do G1.

Segundo a CCR RioSP, que administra a rodovia, o trânsito foi desviado para a pista de subida (sentido São Paulo). O trecho passou a operar em mão dupla para facilitar o tráfego de motoristas.

Ainda não há previsão de quanto tempo os agentes da concessionária e do Corpo de Bombeiros levarão para retirar a carga espalhada pela pista e liberar o fluxo de veículos.