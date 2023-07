41 passageiros são resgatados de barco à deriva e inundado no Espírito Santo

A Capitania dos Portos teve que ser acionada, na tarde desse sábado (15), para resgatar 41 passageiros de um barco, que estava à deriva e inundado, no mar, na Praia do Morro, em Guarapari, no Espírito Santo. Ninguém ficou ferido.

A embarcação tombou para um lado, e começou a entrar água. Em imagens que circulam pelas redes sociais, uma pessoa estava pendurada no barco, para não cair. Uma boia que poderia ser utilizada no resgate voou para o mar, segundo informações do g1.

A ação da Capitania dos Portos conseguiu retirar as 41 pessoas da escuna, sem ferimentos.

As causas da pane no barco serão apuradas por Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN). Depois, o caso deve ser encaminhado para o Tribunal Marítimo.

A Marinha do Brasil informou que, até o momento, não houve identificação de poluição hídrica ou vazamento de óleo na escuna. A Prefeitura de Guarapari disse que não foi acionada para participar do resgate.