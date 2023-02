Quatro passageiros se envolveram em uma briga durante um voo comercial da Latam. Conforme a empresa, envolvidos foram obrigados a desembarcar por motivos de segurança. O voo partia de Antofogasta com destino a capital do Chile, Santiago. A Latam informou ainda que moverá uma ação contra os responsáveis pelo ato. Testemunhas disseram haver pelo menos 15 pessoas bêbadas no avião. A briga teria sido motivada após uma comissária pedir que um dos passageiros deixasse o avião.