Vídeo flagra briga generalizada no aeroporto de Miami

Uma briga generalizada no Aeroporto Internacional de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, foi flagrada em vídeo e viralizou nas redes sociais neste domingo (25).

O caso aconteceu no Terminal D do aeroporto e nas imagens é possível ver pelo menos sete pessoas envolvidas na confusão, com dois focos diferentes da briga.

Em um determinado momento, duas pessoas estão caídas no saguão do terminal, enquanto são chutadas por outras duas.

Uma pessoa foi presa por conduta desordeira, conforme a polícia local. Um dos envolvidos sofreu ferimentos leves e precisou ser atendido no local, mas decidiu não prestar queixas pela agressão.

Segundo informações da Fox News, o motivo da briga e a identidade dos envolvidos não foram divulgados.