Tiroteio deixa um morto e 21 feridos em Kansas City, EUA, durante desfile de campeão do Super Bowl

Um ataque a tiros provocou a morte de uma pessoa e deixou 21 feridas, nessa quarta-feira (14), em Kansas City, Estados Unidos, durante o desfile pela vitória dos Chiefs no Super Bowl. Entre as vítimas há várias crianças. Três suspeitos foram presos.

"Temos oito pacientes que consideramos com risco imediato de vida, sete com ferimentos graves e risco de vida e seis com ferimentos leves", informou em entrevista coletiva o comandante dos bombeiros da cidade americana, Ross Grundyson.

Na mesma entrevista, a comandante da polícia local informou que uma terceira pessoa foi presa após o incidente.

Mais cedo, uma porta-voz do hospital Children's Mercy indicou à AFP que estava atendendo 12 pessoas (11 delas crianças), 9 delas feridas a bala.

O ataque ocorreu próximo ao Union Station, onde, momentos antes, os jogadores da equipe de futebol americano haviam saudado os torcedores, publicou a polícia de Kansas City na rede social X (antigo Twitter), acrescentando, naquele momento, que duas pessoas armadas haviam sido presas após o incidente.

Centenas de milhares de pessoas celebravam os Chiefs, que venceram no último domingo (11) o Super Bowl, a final do campeonato nacional de futebol americano. Vários jogadores desceram dos ônibus para cumprimentar e tirar fotos com torcedores, muitos dos quais haviam chegado ao local antes do amanhecer.

O tradicional desfile da vitória percorria um trajeto de 3 km até a estação ferroviária Union Station, onde ocorreram os disparos. Torcedores fugiram às pressas do local, enquanto a polícia trabalhava para esvaziar a estação.

"Pensei que fossem fogos de artifício. Ouvi entre 15 e 20 disparos em um intervalo muito curto", descreveu John O'Connor ao jornal The Kansas City Star.

O prefeito da cidade, Quinton Lucas, foi um dos que tiveram que correr para se proteger. "Acho que a primeira reação é absolutamente de raiva", comentou, em entrevista coletiva.

"Este é um dia esperado por muitas pessoas, algo de que se lembrarão pela vida inteira. Elas não deveriam ter que se lembrar da ameaça de violência armada. Não quero que tenhamos, a cada grande evento em nosso país, que nos preocupar com a possibilidade de levar um tiro".

'Sem sentido'

"Estamos realmente tristes com o ato de violência sem sentido que ocorreu no encerramento do desfile e encontro de hoje", diz um comunicado divulgado pela equipe de futebol americano.

"Rezo pela cidade", publicou em redes sociais o quarterback Patrick Mahomes, principal jogador do Kansas City Chiefs. Segundo a imprensa local, mais de 1 milhão de pessoas eram esperadas para o desfile, que aconteceu no centro da cidade, debaixo de sol forte.