Terremoto de mais de 6 graus interrompe jogo no Panamá; veja vídeo

Um terremoto interrompeu o jogo panamenho entre os times Altético Chiriquí e Universitario, na terça-feira (4). No vídeo de transmissão, é possível ver o momento exato que o estádio San Cristóbal balança fortemente, assustando as pessoas presentes.

Conforme o registro feito pelo Instituto de Geociências local, o tremor atingiu uma magnitude de 6,7 graus na escala Ricther. Apesar do susto, ninguém se feriu e não houve danos materiais. A partida terminou com empate de 0 a 0.

O epicentro do fenômeno ocorreu próximo à cidade de Boca Chica, no entanto, ele foi mais sentido em David, que fica na província de Chiriquí, ao sul do país, onde o jogo estava acontecendo.