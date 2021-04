Portugal dá início a reabertura gradual das atividades

Após 80 dias em regime de lockdown, Portugal iniciou a reabertura gradual do país, a partir desta segunda-feira (5).

Cafés e restaurantes com serviços ao ar livre voltaram a funcionar. Nesta primeira etapa, há um limite de até quatro pessoas por mesa. Aos fins de semana, as atividades precisam encerrar até as 13h.

As restrições de circulação dentro do país também foram dispensadas. Desde o fim de 2020, era proibido sair da cidade de residência aos fins de semana.

As aulas presenciais serão retomadas para estudantes do 5º ao 9º ano. Crianças pequenas, dos primeiros anos de ensino, já haviam voltado à escola em 15 de março, quando o governo promoveu a primeira flexibilização.

Monumentos reabertos

Museus e monumentos nacionais também voltaram a abrir as portas. Em Lisboa, os moradores têm entrada gratuita até o fim de abril, para incentivar a visitação.

Academias de ginásticas, mas por enquanto sem aulas em grupo, também estão entre as atividades recém-liberadas.

Lojas de rua, com até 200 m², puderam abrir as portas, o que assegurou uma boa parte do retorno ao funcionamento do comércio local.