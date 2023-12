Papai Noel cai de prédio na Rússia e plateia acha que acidente fazia parte de apresentação

Um homem vestido de Papai Noel despencou do 24º andar de um prédio em Chelyabinsk, na Rússia, e morreu enquanto pais e crianças assistiam ao momento incrédulas. Avô Frost, o Papai Noel russo, estava sendo representado pelo homem, que era um alpinista industrial.

Conforme a programação, ele iria conhecer e cumprimentar crianças que esperavam ao lado de uma árvore de Natal. Até o momento, não se sabe exatamente por que o alpinista experiente caiu e morreu.

Segundo informações da imprensa local, uma das hipóteses sugere que uma possível confusão nas cordas de segurança poderia ter levado ao trágico acidente.

De início, espectadores acreditaram que a queda fazia parte da apresentação, como uma espécie de teatro do Papai Noel. Entretanto, a situação ficou tensa quando perceberam que o homem havia caído em uma estrutura coberta de neve, um andar acima do nível do solo.

"O dia de hoje se transformou em um infortúnio monstruoso. ‌Um alpinista industrial vestido de Avô Frost [Papai Noel] caiu e morreu. ‌(Foi um) incidente terrível e completamente imprevisível. Faremos tudo ao nosso alcance para ajudar a polícia a compreender os motivos e nunca permitir que isso aconteça novamente", afirmou a administradora residencial que sediou o evento.

Presença de moradores

Conforme informações publicadas pelo jornal Extra, moradores se disseram chocados com a situação, que também assustou as crianças presentes.

"Meu marido e meu filho estavam lá. ‌Havia muitas testemunhas, incluindo crianças. ‌Por enquanto, ninguém sabe por que ele caiu. ‌Os escaladores lavam as janelas do nosso prédio - e nunca houve uma única emergência", disse uma das moradoras.

Informações ainda apontam que a mãe e o filho do homem faleceu no acidente, e não se sabe se ele tinha 35 ou 25 anos. Segundo investigadores, uma possível violação das regras de segurança está sendo analisada.