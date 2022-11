Papa Francisco encerra viagem ao Bahrein com visita à igreja mais antiga do golfo

O papa Francisco encerrou sua visita ao Bahrein neste domingo (6). Em sua última celebração no país, ele rezou pelo "tão sofrido" Líbano, pela "Ucrânia martirizada" e por "todos os povos que sofrem no Oriente Médio".

O pontífice argentino também agradeceu às autoridades pela acolhida, durante um encontro com o clero católico na igreja do Sagrado Coração, na capital Manama. Essa é a igreja mais antiga do golfo pérsico, construída em 1939, segundo o Vaticano.

Francisco saudou os fiéis do Líbano presentes e dedicou uma oração a esse país "bem-amado", "tão cansado e sofredor, e a todos os povos que sofrem no Oriente Médio", como declarou em seu último discurso público no Bahrein, aludindo à grave crise econômica e social libanesa.

"E também não quero esquecer de rezar e pedir a vocês para que rezem pela Ucrânia martirizada, para que esta guerra termine", acrescentou.

O papa também convidou os membros da Igreja a promover o diálogo “com irmãos de outras religiões e confissões” em uma “sociedade inter-religiosa e multicultural”.

"Sentimento indescritível"

"É um sentimento indescritível. Estávamos muito próximos do papa na igreja", disse o file libanês Oualid Naoufal.

"Senti uma grande paz interior", comentou, elogiando as "palavras tão intensas" do pontífice, especialmente aquelas relacionadas ao Líbano.

Após uma visita de quatro dias, o papa de 85 anos retornou a Roma. No sábado (5), Francisco se reuniu com autoridades política e muçulmanas, celebrou uma missa diante de 30.000 pessoas reunidas em um estádio e se encontrou com o rei Hamad ben Issa Al-Khalifa.

Durante sua passagem no país, Francisco criticou a lógica dos "blocos opostos" entre Oriente e Ocidente e instou "que os direitos humanos fundamentais não sejam violados, mas promovidos".

O papa Francisco também se encontrou com Ahmed al-Tayeb, o grande imã de Al-Azhar, a mais importante instituição do islamismo sunita com sede no Cairo, como parte de um fórum inter-religioso.

Esta foi a 39ª visita ao exterior desde sua eleição em 2013 e a segunda à Península Arábica.

O reino do Bahrein, que formalizou relações diplomáticas com a Santa Sé em 2000, tem cerca de 80.000 católicos, segundo o Vaticano, principalmente trabalhadores asiáticos.

