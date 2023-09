Mulher morre pisoteada por por 40 vacas enquanto passeava em fazenda no Reino Unido

Uma mulher foi pisoteada até a morte por cerca de 40 vacas enquanto passeava com os próprios cachorros na cidade de Welshpool, no País de Gales. O caso foi registrado no dia 1ª de setembro.

Conforme detalhes do órgão executivo de Saúde e Segurança (HSE) do Reino Unido, as vacas derrubaram a mulher enquanto ela caminhava por uma fazenda. Ela não teve os dados divulgados e não existem informações sobre o cachorro que a acompanhava.

O caso pode soar estranho, mas não é o primeiro. Em agosto deste ano, uma mulher de 55 anos foi encontrada morta e coberta de sangue logo após ter saído para passear com um cachorro na cidade de Billingshurst, perto de West Sussex, na Inglaterra. Informações da imprensa local apontam que ela teria sido pisoteada por um rebanho de 30 vacas.

Dados do HSE mostram que 32 pessoas foram mortas por vacas entre 2018 e 2022 no Reino Unido, representando 20% de todas as mortes na agricultura, silvicultura e indústria pesqueira.

Sobrevivente

Em entrevista à BBC, outra mulher foi vítima de um rebanho de vacas em Magherafelt, na Irlanda do Norte, mas sobreviveu. A irlandesa Heather Vance também estava com o cachorro dela, que não resistiu aos ferimentos graves.

"Os animais começaram a me pisotear. Isso continuou por algum tempo e eu simplesmente fiquei ali com todo o meu corpo sentindo muita dor. Tenho sorte de estar viva aqui hoje para contar essa história", relatou à emissora britânica.