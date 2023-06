Morre Sergio Calderón, ator de 'Piratas do Caribe' e 'Homens de Preto'

O ator mexicano Sergio Calderón morreu de causas naturais nessa quarta-feira (31) aos 77 anos. A informação foi divulgada pela revista de entretenimento The Hollywood Reporter.

Calderón começou a carreira em 1970, no filme The Bridge in the Jungle, e fez papéis em produções como Os Vingadores (1972), Os Filhos de Sánchez (1978), Le Chèvre (1981), Velho Gringo (1989), O Desaparecido (2003), As Ruínas (2008) e Pequeno Fockers (2010).

O artista ganhou destaque ao integrar o terceiro filme da franquia Piratas do Caribe, onde interpretou um dos Lordes Piratas, o capitão espanhol Eduardo Villanueva. Seu outro destaque foi quando interpretou Jose - um alien em forma de cabeça falante - de Homens de Preto, com Tommy Lee Jones, em 1997.

Sergio também apareceu em The Ruins, Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família e, no último ano, esteve na série Better Things, além de um episódio de The Resort.

Calderón deixou a esposa, Karen Dakin; os filhos Patrick Calderón-Dakin e Johanna Calderón-Dakin, o genro Raaj; e netos Krishnaavi, Emiliano e Victoria.