Libanesa assalta banco para pagar tratamento da irmã doente e vira 'heroína'

Uma mulher assaltou um banco em Beirute, capital do Líbano, nesta quarta-feira (14), e escapou com milhares de dólares que ela disse que financiariam o tratamento hospitalar de sua irmã doente.

Sali Hafiz transmitiu ao vivo o assalto. No vídeo, ela grita com os funcionários do banco e exige que eles entreguem o dinheiro enquanto as portas da instituição estão trancadas. "Meu nome é Sali Hafiz, vim recolher os depósitos da minha irmã que está morrendo no hospital", diz a libanesa na gravação.

"Não vim para matar ninguém ou iniciar um tiroteio (...) vim reivindicar meus direitos", ela acrescenta.

Heroína

Após transmitir o assalto, Hafiz, quase que imediatamente, tornou-se uma heroína nas redes sociais no Líbano, onde muitos estão desesperados por seu dinheiro e irritados com o setor bancário, que consideram corrupto.

Uma segunda mulher que aparece na transmissão afirma ter pego mais de US$ 13 mil. Outro homem atrás dela carregava o que pareciam ser maços de notas enroladas em plástico.

Legenda: Irmã de Hafiz está internada no hospital. Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ato

Um correspondente da AFP no local disse que os assaltantes jogaram gasolina dentro do banco durante o ato. Além disso, foi encontrada uma arma no chão da instituição, mas ainda não há confirmação se ela era real.

O correspondente da agência disse que Hafiz e seus supostos cúmplices conseguiram escapar por uma vidraça quebrada antes da chegada das forças de segurança. O assalto durou menos de uma hora.

Série de assaltos

O Líbano tem registrado uma série de assaltos de clientes cujas economias foram bloqueadas em bancos há quase três anos devido à grave crise econômica do país.

No mês passado, um libanês despertou simpatia após assaltar um banco em Beirute com uma arma e reter funcionários e clientes por horas para obter parte de seus US$ 200 mil em ativos congelados para pagar as contas do hospital de seu pai doente. O homem foi preso, mas rapidamente liberado.

Em janeiro, outro cliente deteve dezenas de pessoas no leste do Líbano depois de saber que não poderia sacar suas economias em moeda estrangeira.

A mídia local informou que ele finalmente conseguiu algumas de suas economias e se entregou às forças de segurança.

Crise

Em 2019, o Líbano mergulhou em sua pior crise econômica. A moeda local perdeu quase 90% de seu valor no mercado paralelo e a pobreza e o desemprego dispararam.