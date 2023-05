Jovem morre por overdose de antialérgico em desafio do TikTok nos EUA

Um adolescente de 13 anos morreu de overdose de antialérgico, após participar da 'trend' viral do TikTok "Desafio Benadryl", em Ohio, nos Estados Unidos. O desafio consiste em ingerir em excesso o remédio, após isso filmar o momento e as reações no corpo.

O jovem morreu em 15 de abril, contudo, o vídeo com informações do caso viralizaram nesta semana. As informações são do jornal O Globo.

Jacob Stevens foi filmado por amigos que o viram se contrair no momento em que ele tomou o fármaco. Após o momento, Jacob ficou internado por seis dias, mas não houve melhora e a morte cerebral foi declarada. A família optou por desligar os aparelhos.

Justin Stevens, pai do garoto, contou sobre o informe médico do filho. "Foi demais para o corpo dele. Nenhuma varredura cerebral, não havia nada lá. Os médicos disseram que poderiam mantê-lo na ventilação, que ele poderia ficar lá, mas que ele nunca abriria os olhos, nunca respiraria, sorriria, andaria ou falaria de novo”, disse.

"Eu apenas tentei dizer a eles para cuidarem uns dos outros e não convencerem seus amigos a fazer coisas assim", disse Justin no funeral do filho.

Benadryl

O desafio incentiva usuários a consumir altas dosagens do antialérgico Benadryl. Com isso, os jovens teriam alucinações. Os vídeos existem na plataforma desde 2020.

A plataforma Tiktok bloqueira buscas pela trend e emite um alerta aos internautas: "Alguns desafios online podem ser perigosos, perturbadores ou até encenados. Saiba como reconhecer desafios perigosos para poder proteger sua saúde e bem-estar".

Os familiares de Jacob, agora, lutam para que a regulamentação da compra do medicamento seja alterada. A agência reguladora americana, Food and Drug Administration, FDA, foi procurada e emitiu nota alertando sobre os perigos de participar do desafio.

“Tomar doses mais altas do que as recomendadas do medicamento comum para alergia sem receita (OTC) difenidramina (Benadryl) pode levar a sérios problemas cardíacos, convulsões, coma ou até morte. Estamos cientes de notícias de adolescentes que acabaram em salas de emergência ou morreram após participar do 'Desafio Benadryl' incentivado em vídeos postados no aplicativo de mídia social TikTok”, dizia a nota.

A fabricante do medicamento, Johnson & Johnson, também se manifestou condenando a trend e demonstrando estar "extremamente preocupante, perigosa e deve ser interrompida imediatamente", informou.