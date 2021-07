Jovem é morta e outro ferido durante exibição de 'Uma Noite de Crime' nos Estados Unidos

Uma jovem de 18 anos foi morta e um rapaz de 19 ficou ferido após ataque a tiros em uma sessão de cinema na cidade de Corona, na Califórnia. O crime aconteceu na última segunda-feira (26) e no local era exibido o filme "Uma Noite de Crime 5: A Fronteira".

Conforme informações do Uol, as identidades das vítimas não foram divulgadas. Elas foram encontradas após a exibição do longa por uma funcionária.

O homem foi encaminhado para um hospital da cidade, mas a jovem não resistiu e morreu ainda no cinema, que estava praticamente vazio, com somente seis ingressos vendidos para a sessão.

Segundo a investigação, ainda não se sabe se uma das vítimas atacou a outra e tentou cometer suicídio, ou se o crime foi cometido por uma terceira pessoa. Nenhuma arma foi encontrada no local.

Filme é quinto de franquia

"Uma Noite de Crime: A Fronteira" é o quinto filme de uma famosa franquia de terror. Na história, o governo dos Estados Unidos concede permissão à população para cometer crimes em um prazo de até 12 horas.

Através de uma legislação, nesse intervalo de tempo, ninguém pode ser punido pelos mais diversos tipos de violência, inclusive assassinatos.

No longa, o intuito, segundo o governo, é permitir que todos os cidadãos libertem seus impulsos violentos, garantindo a paz nos outros dias do ano.