Jornalista americano de 50 anos é morto a tiros na Ucrânia

Um jornalista americano foi morto e outro ficou ferido a tiros neste domingo (13) em Irpin, no extremo noroeste de Kiev, onde as forças ucranianas estão lutando contra as forças russas.

A vítima é o cineasta e jornalista Brent Renaud, 50. Ele estava com um credenciamento do New York Times. O veículo informou que Brent colaborou com a Redação até 2015, mas não trabalhava para eles na Ucrânia. O New York Times publicou uma nota em que lamenta a morte de Brent.

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr — NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 13, 2022

Os dois homens foram atingidos enquanto dirigiam com um civil ucraniano, também ferido, disse à AFP Danylo Shapovalov, médico envolvido com as forças ucranianas que cuidaram das vítimas.

As autoridades ucranianas acusaram rapidamente as forças russas de atirar nos jornalistas, mas até o momento não se sabe de onde vieram os tiros. Jornalistas da AFP que estavam na área neste domingo ouviram disparos de artilharia e armas leves.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo