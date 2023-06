Homem invade palestra nos EUA, bate em médico e o acusa de assédio contra a esposa

Um homem invadiu uma palestra e agrediu um médico americano em um congresso em Baltimore, nos Estados Unidos. O homem não identificado disse que o ginecologista William Burke teria assediado sua mulher há 7 anos.

O caso ocorreu em 20 de maio e as imagens repercutiram nas redes sociais nesta quinta-feira (1º). As informações são do O Globo.

Burke falava sobre câncer em conferência do encontro anual do Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas. O homem invadiu a mesa do congresso, deu tapas no profissional e começou a gritar as acusações.

Segundo o homem, o assédio ocorreu há sete anos em Nova York. "Esse filho da **** assediou sexualmente minha esposa sete anos atrás. [...] Isso é para todos os homens que assediaram mulheres", afirmou o homem.

Ele disse ainda que esperava pela chance de encontrar o médico. "Minha esposa está sofrendo porque você um assediador desgraçado. [...] Se estivéssemos no Brasil, eu te mataria", disse.

A segurança foi acionada e o homem deixou o evento. O Colégio Americano de Obstetras e Ginecologista afirmou que os protocolos foram seguidos e a situação foi "rapidamente controlada".

A Polícia de Baltimore foi acionada, mas o médico não quis prestar queixa.