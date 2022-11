Homem finge a própria morte e entra em caixão para fugir de agiotas; veja vídeo

Um homem fingiu a própria morte e entrou em um caixão para fugir de cobradores de dívidas. O fato aconteceu na Indonésia e foi desmascarado após o homem "ressuscitar" no hospital.

O homem e a mulher teriam arquitado uma falsa morte com o intuito de se livrarem de agiotas, mas plano não funcionou. Médicos identificaram que o 'morto estava respirando' e o caso passou a ser investigado pela Polícia.

VEJA VÍDEO:

O suspeito, identificado como U.S. foi visto deitado no caixão. Segundos depois ele já aparece no hospital.

COMO A FARSA ACONTECEU

O casal teria contratado serviço de ambulância em Jacarta para recolher o corpo "de um parente". Os dois entraram na ambulância, mas só a mulher saiu.

Ela teria dito ao motorista que o marido seguiria de outra forma. Foi quando o homem entrou no caixão que estava dentro do veículo.

Ao chegar no hospital, os médicos identificaram os sinais vitais.

Há suspeita que ele ingeriu alguma substância para simular morte por algum tempo.

A versão que ele simulou a própria morte na tentativa de escapar dos cobradores de dívidas que o procuravam foi declarada por Tatang Hidayat, porta-voz da polícia local.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo